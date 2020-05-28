Кондопожанка устроила шопинг с чужой банковской картой

Молодую женщину, устроившую шопинг с чужой банковской картой, задержали карельские правоохранители. Девушка не смогла пройти мимо найденного на улице пластика.

Тревогу забила владелица карты. Оказалось, что женщина отправила за покупками своего мужа, а тот неосторожно выронил пластик, рассказали в карельском МВД.

Девушка, обнаружившая банковскую карту, оплатила ей тату-машинку, плойку, бритву и еще несколько товаров общей суммой более 30 000 рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело.