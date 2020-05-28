В мэрии остались недовольны состоянием салонов автобусов Петрозаводска

Специалисты мэрии Петрозаводска сегодня проверили состояние салонов автобусов, вновь вышедших на городские маршруты. У инспекторов возникло много претензий к перевозчикам, сообщает пресс-служба администрации. На исправление ситуации с чистотой салонов и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм компаниям дали сутки.

В частности, проверяющих не устроило то, что на конечных остановках в период простоя автобусы не подвергались дезинфекции. Объяснение водителей о том, что уборка проводится на противоположной конечной остановке, инспекторов не устроило. Было составлено два протокола о нарушениях. Перевозчикам предписано убирать салоны на каждой конечной.

Проверки прошли и в городских троллейбусах. Серьезных нарушений зафиксировано не было, однако работникам МУП «Городской транспорт» было предписано усилить уборку салонов в период простоя. В мэрии посчитали, что дезинфицировать нужно не только поручни и сиденья, но и другие поверхности, с которыми могут соприкасаться пассажиры.