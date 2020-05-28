Названы населенные пункты, которые получат деньги на благоустройство

На межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели итоги ежегодного республиканского конкурса по благоустройству населенных пунктов в Карелии.

Всего на конкурс поступило 16 заявок. Среди критериев оценки: доля направленных из бюджета поселения и привлеченных средств на благоустройство, наличие плана по благоустройству, освещенность улиц, активность жителей в субботниках и различных проектах, озеленение территории, ремонт фасадов зданий, ливневки, дренажных систем.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, среди городов и городских поселений победителями стала Сортавала, которая получит премию в размере 900 тысяч рублей. Второе место у Суоярви, которая получит 504 тысячи. Третье – Кондопога, 306 тысяч. Среди сельских поселений победу одержала Видлица (660 тысяч рублей). Второе место у поселка Боровой (336 тысяч), третье у Новой Вилги (204 тысячи). По условиям конкурса деньги на благоустройство должны быть использованы в этом году.

Фото: пресс-служба правительства РК