28 мая 2020, 14:59
Общество

Верующие Петрозаводска вышли из режима самоизоляции

На праздник Вознесения Господня в Крестовоздвиженском храме был совершен целый крестный ход в количестве не менее ста человек

Время пандемии и самоизоляции постепенно заканчивается не только по указам официальных властей, но и по велению церкви.

28 мая в храме во имя Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня, находящемся на Зареке, можно было наблюдать крестный ход в количестве не менее 100 человек. Все без масок и соответствующих карантину аксессуаров. Не говоря о социальных 1,5 метрах.

У церкви, конечно, был серьезный повод.

В этот день православные празднуют Вознесение Господне – важный день для всех верующих. Это событие имеет практическое значение для нашего Крестовоздвиженского храма. Дело в том, что целый придел в храме посвящен Вознесению Христа.

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