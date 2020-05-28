Верующие Петрозаводска вышли из режима самоизоляции

Время пандемии и самоизоляции постепенно заканчивается не только по указам официальных властей, но и по велению церкви.

28 мая в храме во имя Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня, находящемся на Зареке, можно было наблюдать крестный ход в количестве не менее 100 человек. Все без масок и соответствующих карантину аксессуаров. Не говоря о социальных 1,5 метрах.

У церкви, конечно, был серьезный повод.

В этот день православные празднуют Вознесение Господне – важный день для всех верующих. Это событие имеет практическое значение для нашего Крестовоздвиженского храма. Дело в том, что целый придел в храме посвящен Вознесению Христа.