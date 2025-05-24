Кондопожанка пожаловалась Бастрыкину на гнилой дом с дырявой крышей

Еще одна жалоба на жилищные условия из Карелии дошла до Москвы. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам отчитаться о результатах проверки.

Кондопожанка жаловалась, что многоквартирный дом 1953 года постройки на улице Парковая никак не расселяют. В разваливающемся многоквартирном доме осталась жить лишь семья женщины. Дом признали аварийным в 2017 году. В строении разрушаются несущие конструкции и фундамент, кровля течет, нет ни воды, ни канализации. Женщина обращалась в администрацию с просьбой предоставить благоустроенное жилье, но безрезультатно. Срок расселения гнилушки перенесли с 2025 на 2030 год.

Карельский Следком проводит проверку по обращению кондопожанки. Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. © «Петрозаводск говорит»