Кондопожан просят помочь киношникам снять «Лихие» Быкова

Несколько дворов города бумажников в эти дни превратились в съемочную площадку.

Сцены для многосерийной картины Юрия Быкова «Лихие» снимают в Кондопоге. 9 августа съемочная группа трудилась во дворах домов на улицах Заводской и Бумажников.

Снимали вид на озеро из окна, подъезд, для чего киношники декорировали входную дверь и окно. На время съемочного процесса жильцы домов освободили двор от своих транспортных средств, киногруппа поблагодарила местных жителей за помощь. Об этом сообщается в паблике «Кондопожское ММП ЖКХ».

Снимать продолжат 12 и 15 августа в районе бульвара Юности, будут снимать детскую площадку и декорировать подъезд. Здесь также потребуется освободить улицы от личного транспорта.

«Во дворах д. 36 по ул. Новокирпичной, д.18 и 22 по б. Юности, д. 9а по ул. Строительной. Здесь тоже потребуется обеспечить доступ в подъезды и содействие с припаркованным транспортом»,

- такая просьба появилась в сообществе.

Новый проект режиссера посвящен эпохе 90-х, каст подобрался звездный. В съемках также задействован и заслуженный артист Карелии Вячеслав Поляков. // фото: unsplash.com/ Jacob Owens