Юрий Быков снимет фильм о 90-х в Карелии

Съемки нового проекта продюсерского центра Александра Цекало начнутся этим летом в Карелии.

Известно, что режиссером многосерийной картины выступит Юрий Быков, снявший фильмы «Сторож», «Жить», «Завод», «Дурак» и другие.

Съемки 16-серийной ленты будут проходить в Кондопожском районе с 8 по 31 августа. Об этом сообщили в паблике местной администрации. Проект называется «Лихие», он будет посвящен эпохе 90-х. В актерском касте известные зрителям имена - Иван Добронравов, Артем Быстров, Филипп Янковский, Гела Месхи и другие. // фото unsplash.com/Jakob Owens