Актер Карелии участвует в съемках в сериале про лихие 90-е

Вячеслав Поляков написал на своей странице в социальной сети, что в настоящее время проходят съемки нового проекта под названием "Лихие 90-е" в городе Кондопога.

В своем аккаунте он поделился некоторыми кадрами с места съемок.

Напомним о предстоящем проекте режиссера Юрия Быкова, известного созданием работ в жанре социальной драмы: он снимет сериал, посвященный периоду 90-х годов в Карелии.

Съемки продолжатся с 8 по 31 августа в районе Кондопога, а осенью на очереди Сортавальский район.