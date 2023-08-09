09 августа 2023, 10:06
Культура

Актер Карелии участвует в съемках в сериале про лихие 90-е

Известный артист Карелии Вячеслав Поляков принимает участие в съемках сериала "Лихие" Юрия Быкова

Вячеслав Поляков написал на своей странице в социальной сети, что в настоящее время проходят съемки нового проекта под названием "Лихие 90-е" в городе Кондопога. 

В своем аккаунте он поделился некоторыми кадрами с места съемок. 

Напомним о предстоящем проекте режиссера Юрия Быкова, известного созданием работ в жанре социальной драмы: он снимет сериал, посвященный периоду 90-х годов в Карелии.

Съемки продолжатся с 8 по 31 августа в районе Кондопога, а осенью на очереди Сортавальский район.

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Метки: 
Вячеслав Поляков
съемки