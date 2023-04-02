Кому интуиция поможет решить финансовые проблемы

На этой неделе звезды советуют во что бы то ни стало найти время и возможность выбраться на природу вместе с семьей или друзьями, подышать свежим воздухом. Еще лучше, если ваш отдых будет активным. Это укрепит ваше здоровье, принесет вам спокойствие и уверенность. Старайтесь держать под контролем свои высказывания, не лгать и не ругаться с окружающими. Хорошенько высыпайтесь, ведь вас ждет весьма активный период – работать придется много. К любой ситуации в это время следует искать нестандартный подход.

Источники: gadalkindom.ru, astro-ru.ru

Овнов ждет странная неделя. Те дела, которые вы считали неважными, внезапно приведут к ошеломительному успеху, а начинания, в успехе которых вы не сомневались, могут застопориться. В эти дни не рекомендуется никого критиковать или обсуждать, особенно – за спиной.

Тельцам необходимо показать всем, на что они способны. Смелость, предприимчивость и напор станут залогом успеха и в личных делах, и в карьере. Состоящим в браке представителям знака понадобится также терпение: ваш партнер сейчас может проявить не самые лучшие черты своего характера.

Близнецам не стоит выносить сор из избы, сплетничая о своих служебных делах. Это плохо отразится на вашей карьере, которая в это время должна пойти в гору. Но успех возможен, только если вы заручитесь поддержкой начальства. Представительницам прекрасного пола лучше не экспериментировать с имиджем.

Раки заинтересуются какой-то новой сферой деятельности, что в перспективе принесет перемены в их жизнь. Кто-то из близких может напомнить о данном вами когда-то обещании и потребует срочно его выполнить. А те, кто недавно расстался с партнером, наконец перестанут переживать по этому поводу.

У Львов ожидаются сложности на работе, связанные с финансами. Однако вас они затронут, только если вы сами станете лезть на рожон. Свободные Львы могут заметить, что к ним неравнодушен кто-то из близкого окружения. Но следует хорошенько подумать, прежде чем отвечать взаимностью.

Девы узнают приятную новость, касающуюся кого-то из членов семьи. Правда, это может привести к некоторым расходам, но ваш бюджет не сильно пострадает. В целом в этот период вам будет сопутствовать удача. Можно смело начинать откровенные разговоры с близкими, на которые раньше у вас не хватало духа.

У Весов увеличится дар убеждения. Это поможет вам и в деловых переговорах, и в личных отношениях. Однако Весам старшего возраста следует быть осторожными. Не переборщите, взяв на себя роль всезнающих деспотов, иначе вы можете сильно испортить отношения с более молодыми членами семьи.

У Скорпионов появится больше поводов гордиться собой. Кого-то ждет крупная профессиональная победа, кого-то — успех в бизнесе, а кого-то — начало романа, который станет всеобщей сенсацией. Единственное, что способно испортить вам настроение, это недовольство своим самочувствием.

Стрельцы не будут застрахованы от мелких неприятностей в быту. Возможно, придется чинить сантехнику или вести к ветеринару домашнего питомца. Также может появиться недовольство собственной внешностью. А вот близкие в эти дни обязательно порадуют вас небольшим, но приятным сюрпризом.

Козерогам обостренная интуиция поможет решить многие проблемы, прежде всего – финансовые. Сейчас вы сможете выгодно вложить деньги или, напротив, получить не слишком обременительный заем, успешно что-то купить либо продать. А вот в личной жизни вам может стать скучно от отсутствия какой-либо динамики.

Водолеям следует проявить больше рвения в работе. Особенно это важно для тех, кто недавно сменил профессию или чем-то не угодил начальству. В личных делах не предвидится больших перемен. Сейчас подходящее время, чтобы собрать семейный совет и обсудить наиболее важные проблемы.

Рыбам полезно внимательно прислушиваться к мнению окружающих, особенно — членов семьи. Сейчас не рекомендуется хитрить и обманывать даже в мелочах: все тайное сразу станет явным, а вы предстанете не в лучшем свете. Также следует воздержаться от лишних и ненужных расходов. // Фото: kjpargeter/freepik

