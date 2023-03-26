Астрологи сулят неожиданные встречи и романтические знакомства

В начале недели ожидается усиление энергии и энтузиазма, но использовать это в благих целях будет непросто. Будет мешать склонность к ненужному риску, поспешности и невнимательности, что может иметь печальные последствия. Поэтому не следует забывать пословицу: «поспешишь – людей насмешишь». Особенно осторожными следует быть в среду. Этот день станет крайне напряженным для всех знаков зодиака. Во второй половине недели многие ощутят творческий подъем, возможно, вы даже откроете в себе новые способности. В то же время возрастет тяга к свободе и независимости, появится желание получить новые впечатления. В этот период весьма вероятны неожиданные встречи, романтические знакомства. Однако на выходные звезды советуют не планировать любовные свидания.

Источник: astro-ru.ru

Овны будут склонны к яркому проявлению своего бунтарского характера. Вы не потерпите, если кто-то будет пытаться ограничивать вашу свободу или что-то навязывать. Между тем это подходящее время для расширения круга знакомств. Возможны удачные поездки с целью отдыха, учебы и развлечений.

У Тельцов неделя благоприятствует укреплению супружеских отношений. Вы сможете лучше разобраться в истинных причинах тех или иных поступков, поймете мотивы, которые движут вашим партнером и другими людьми. Между тем это не лучшее время для путешествий и контактов с представителями закона.

Близнецы смогут найти оптимальные подходы к решению самых разных задач. Неделя будет особенно удачной для тех, кто сосредоточен на деловой активности и не склонен к эмоциональным переживаниям. Возрастают шансы обрести единомышленников, тот круг общения, где вас будут понимать и поддерживать.

Ракам удастся улучшить партнерские и любовные отношения. Сейчас вы сможете спокойно обсудить все важные проблемы и прийти к взаимопониманию. В супружеских отношениях будут особенно важны такие качества, как честность и верность. На работе возможны кадровые перестановки и другие изменения.

У Львов отношения в семье будут строиться на чувстве ответственности и взаимопомощи. Наиболее успешное направление для приложения усилий на этой неделе — благоустройство своего дома, решение материальных и бытовых проблем. Также это благоприятное время для укрепления здоровья, мер профилактики.

Девы смогут договориться с партнером по любым спорным вопросам, поэтому не стоит бояться обсуждать наиболее острые темы. Старайтесь строить отношения, придерживаясь гибкого подхода, прислушиваясь к мнению любимого человека. В быту будьте осторожны — сейчас возрастает вероятность получения травм.

Для Весов, состоящих в супружеских отношениях, неделя будет неспокойной. С одной стороны, усилится чувство взаимной любви. В то же время, поступки партнера могут заставить вас поволноваться. Для профессиональной деятельности неделя складывается благополучно. Возрастут ваши финансовые возможности.

Скорпионы будут настроены на романтическую волну. Общение с любимым человеком будет не только приятным, но и полезным. Вы сможете найти общие интересы, а также способы приложения своих творческих способностей. Успешно сложится любая деятельность, требующая нестандартных подходов и решений.

Стрельцов ожидают сильные эмоциональные перепады. Возможно, появится ощущение нестабильности в романтических отношениях. Не исключено, что вы с партнером станете избегать взаимных обязательств и ответственности. Причиной такого поведения может стать усиление вашей творческой активности.

Козероги любят и умеют планировать свою деятельность. И эта неделя складывается весьма благоприятно для обдумывания ваших перспектив. Все, что вы запланируете в эти дни, сможет исполниться в назначенное время. Также это подходящий период для общения. Уделите время друзьям и домочадцам.

Водолеи могут много времени провести в поездках и контактах с людьми. Возможно, вас попытаются вовлечь в проекты, не имеющие к вам прямого отношения. Постарайтесь сконцентрироваться на решении своих личных дел, иначе вы рискуете напрасно потратить время.

Рыбам звезды советуют чаще прислушиваться к мнению людей, которые старше и опытнее вас. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который на многое откроет вам глаза. Другая важная тема недели — финансовые расходы. Возможно, вы будете стоять перед непростым выбором: совершить или нет крупную покупку. // Фото: standret/freepik

