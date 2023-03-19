Астрологи рассказали, у кого наступит время исполнения желаний

Начало недели благоприятно для общения. Будет проще завязывать беседы, находить темы для разговора, в том числе с посторонними людьми. Благодаря этому сейчас могут завязаться новые приятные знакомства. Усилится не только коммуникабельность, но и любознательность, возрастет тяга к новой информации. Вторая половина недели будет более напряженной. Вы можете стать менее внимательными, появится риск принятия неверных решений. Необдуманные действия могут привести к плачевным последствиям. Будьте осторожны в обращении с электроприборами и легковоспламеняющимися материалами.

Источник: astro-ru.ru

Овнов ждет период обновления. Путь для любых начинаний будет открыт. Это хорошее время для самореализации. Вы почувствуете усиление энергетики, настроение будет оптимистичным. К концу недели возрастет ваша привлекательность для представителей противоположного пола.

Тельцам захочется отдохнуть от насыщенной встречами и общением жизни. Уже в середине недели у вас появится желание ненадолго отгородиться от окружающего мира. Поиск внутренней гармонии и самосовершенствование, разгадка всего неведомого — вот что по-настоящему будет занимать вас на этой неделе.

Близнецам будет сопутствовать удача. Этот период станет временем исполнения ваших заветных желаний. Обстоятельства сложатся в вашу пользу. В целом появится ощущение чего-то нового и позитивного в вашей повседневной жизни. Поэтому готовьтесь к бурному и увлекательному времяпровождению.

Ракам придется часто применять свои знания на практике, демонстрировать свою осведомленность в тех или иных вопросах. Звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи и прилагать максимум усилий для их исполнения. Не сделав этого, вы не сможете узнать, на что способны.

Львов ждет спокойная неделя. Уже со среды вы почувствуете, что жизнь становится более размеренной, а вас не привлекают приключения. Вместо этого вы ощутите тягу к знаниям, стремление расширить свой кругозор, усовершенствовать профессиональные навыки.

Девы могут стать свидетелями или участниками какого-то экстремального события. Любителям активных видов спорта не рекомендуется принимать участие в соревнованиях. Для тех, у кого есть постоянный партнер, неделя будет наполнена яркими впечатлениями. Супружеская жизнь заиграет новыми красками.

У Весов на первый план выйдет тема партнерских взаимоотношений. Любимый человек, возможно, станет проявлять повышенную активность в решении тех или иных ваших проблем, что заставит вас по-новому оценить его способности. Не исключено, что чувства к нему станут более сильными и яркими.

Скорпионы в начале недели будут настроены на творчество и смогут многого добиться. Это удачное время для проявления фантазии и в романтических отношениях. Вторая половина недели складывается успешно для реализации ваших замыслов. Представится удобный случай воплотить идеи в жизнь.

У Стрельцов внимание будет сосредоточено на семье и домашних хлопотах. Отношения с близкими родственниками будут теплыми и доброжелательными. Вы сможете дружно браться за совместные дела и успешно их решать. Также в этот период может усилиться страсть в романтических отношениях.

Козероги будут поддерживать интенсивные контакты с окружающими: друзьями, знакомыми, родственниками. Однако с середины недели вы захотите переключиться на домашние дела, благоустройство своего жилища. На реализацию своих замыслов и рекомендуется направить основные усилия.

Водолеев будет интересовать тема денежных накоплений и вопрос, как их можно увеличить. Скорее всего, вы весьма преуспеете на этом поприще. Между тем уже с середины недели ваши приоритеты могут поменяться. Настанет подходящее время для общения, обмена новостями, времяпровождения в компании близких людей.

Рыбам звезды советуют подумать о себе. Нет ничего плохого в здоровом эгоизме, ведь никто не сможет лучше вас самих позаботиться о личностном развитии и благополучии. Во второй половине недели придется много времени уделять работе. Благодаря проявленному рвению и трудолюбию вам удастся увеличить свои доходы. // Фото: pxfuel.com

