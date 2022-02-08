Комплексы для зимних видов спорта построят в Костомукше

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Костомукше.

По его словам, уже направлена заявка в Минспорт РФ на получение федерального финансирования, чтобы в 2022 году начать строительство административного здания, где будут располагаться помещения для тренеров и спортсменов, учебные классы, прокат, раздевалки и душевые.

Завершить строительство планируется в конце 2023 года. Голубев надеется, что летом 2022 года удастся пройти госэкспертизу другому спортивному проекту Костомукши - ледовому комплексу. Разработку проекта согласился профинансировать костомукшский ГОК в рамках благотворительности.

В бюджете на 2023 год на строительство ледового комплекса в нацпроекте «Спорт - норма жизни» заложено 130 миллионов рублей. Но, по оценке министра, строительство данного объекта может вылиться в 200 миллионов рублей. (фото pixabay.com, Ebowalker)