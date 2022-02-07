Россия завоевала историческую медаль в прыжках с трамплина на ОИ-2022

На Олимпийских играх-2022 в Пекине российские прыгуны на лыжах с трамплина заняли второе место в смешанном командном турнире.

Серебряная медаль стала первой за 54 года в этом виде спорта в истории современной России, сообщает РБК. Летающие лыжники – Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов – заработали 890,3 балла.

Лидером олимпийских состязаний стала команда Словении, набрав 1001,5 балла. Третье место досталось команде из Канады. Представителям Северной Америки судьи насчитали 844,6 балла.

Стоит отметить, что норвежцы Анну Удине Стрём и Силье Опсет, японка Сара Таканаси, австрийка Даниэла Ирашко-Штольц и немка Катарина Альтхаус получили дисквалификацию за несоответствие экипировки.

В 1968 году золотую медаль Олимпиады в прыжках с большого трамплина получил советский спортсмен Владимир Белоусов. (фото eurosport.ru, Getty Images)