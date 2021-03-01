Коммунальщики Петрозаводска готовятся к таянию снега

Петрозаводская «Служба заказчика» готовит ливневую канализацию к пропуску вешних вод, сообщает городская администрация столицы Карелии.

Активное таяние снега не за горами и работники учреждения очищают дождеприемные колодцы, размораживают трубы на затопляемых участках проезжей части улиц.

Подготовительные мероприятия уже провели на улицах Попова, Судостроительной (у домов № 12 и № 14), Сулажгорской, Чкалова, Дзержинского, набережной Варкауса (возле дома № 5), на проспектах Лесном и Карла Маркса, Лососинском шоссе, Пименовском мосту и 1-ом Внутриквартальном проезде.

Успешно разморозили водопропускные трубы ливневой канализации на улицах Шотмана и Сулажгорской.

По вопросам обслуживания сети ливневой канализации жителям Петрозаводска можно обращаться к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону 8-963-744-02-55 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Фото с сайта городской администрации