В 2021 году планируется отремонтировать 15 километров дорог

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в карельской столице планируется отремонтировать восемь магистралей, включая два тротуара, протяженностью 15 км. Сметная стоимость ремонтных работ – более 443 млн рублей.

«Вообще, перечень дорог оформлен. Администрация подготовила необходимую документацию и буквально уже в марте определится победитель не только на 2021-й, но и на 2022-й годы»,

- прокомментировала Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. (Видео)

В список на 2021 год попали улицы: Луначарского (с тротуарами), Правды, Маршала Мерецкова (с тротуарами), Ломоносова, Пограничная улица, Пряжинское шоссе, Лесной и Октябрьский проспекты.