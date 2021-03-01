01 марта 2021, 18:30
В 2021 году планируется отремонтировать 15 километров дорог
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о планах по ремонту дорог на 2021-2022 годы
В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в карельской столице планируется отремонтировать восемь магистралей, включая два тротуара, протяженностью 15 км. Сметная стоимость ремонтных работ – более 443 млн рублей.
«Вообще, перечень дорог оформлен. Администрация подготовила необходимую документацию и буквально уже в марте определится победитель не только на 2021-й, но и на 2022-й годы»,
- прокомментировала Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. (Видео)
В список на 2021 год попали улицы: Луначарского (с тротуарами), Правды, Маршала Мерецкова (с тротуарами), Ломоносова, Пограничная улица, Пряжинское шоссе, Лесной и Октябрьский проспекты.