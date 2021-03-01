Мобильный пункт вакцинации против коронавируса открыт в Петрозаводске

При петрозаводском базовом медицинском колледже заработал мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает пресс-служба администрации столицы Карелии.

Сделать прививку можно ежедневно с 14 до 18, в выходные и праздники – с 10 до 13.Чтобы сделать прививку, не требуется предварительная запись.

Мобильный пункт расположен на Советской улице, 15, вход со стороны улицы Грибоедова. (фото topspb.tv)