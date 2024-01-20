Команда «СКА-Карелия» проиграла матч, выигрывая со счетом 4:0

Команда «СКА-Карелия» сегодня проводила свой очередной матч первенства МХЛ. «Армейцы» в третий раз подряд встречались с «Русскими Витязями» из Балашихи. Игра прошла на домашнем льду карельской команды.

Коллектив из Кондопоги захватил инициативу и к середине третьего периода вел со счетом 4:0. Однако гости собрались с силами, в течение последних 10 минут сравняли счет и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время удача оказалась на стороне гостей. Итог - 4:5 в пользу «Русских Витязей».

Напомним, 16 января после игры в Балашихе автобус команды «СКА-Карелия» был обстрелян неизвестными. Игроки и тренеры не пострадали. // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines