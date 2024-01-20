Крупные футбольные турниры отменили в Карелии из-за недостатка средств

Крупные межрегиональные соревнования по футболу, которые должны были пройти в Карелии, перенесены в другие регионы. Об этом сообщили в федерации футбола РК.

По данным источника, федерация ходатайствовала о проведении в 2024 году шести крупных турниров в республике. 17 января министерство образования и спорта сообщило об отмене соревнований из-за недостаточного уровня финансирования.

Первый турнир - первенство Северо-Запада по футзалу среди девушек в четырех возрастных группах - должен был начаться уже 29 января. В итоге соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.

Кубок регионов среди мужских команд, запланированный на апрель, перенесен из Петрозаводска в Великий Новгород.

Также будет перенесен из Петрозаводска чемпионат Северо-Запада по футболу среди женских команд. Столица Карелии должна была принять соревнования в сентябре. Где в итоге пройдет турнир, станет известно позже. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin