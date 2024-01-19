Проект трамплинного комплекса в Сортавале прошел госэкспертизу

Проектная документация на строительство в Сортавале 50-метрового трамплина, а также тренировочной инфраструктуры вокруг него получила положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Новый трамплинный комплекс планируется возвести в парке Ваккосалми. Установка нового комплекса позволит проводить всероссийские юношеские соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.

Сейчас в Сортавале действуют три трамплина. На них занимаются юные спортсмены из школы олимпийского резерва.

После положительного заключения госэкспертизы Карелия сможет привлекать инвесторов для строительства нового трамплина, а также подать заявку на участие в федеральных программах. // Фото: unsplash.com / Valentin B Kremer