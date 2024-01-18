Горнолыжница из Карелии взяла бронзу всероссийских соревнований

Спортсменка из Карелии Виктория Владыко успешно выступила на всероссийских соревнованиях по горным лыжам в Красноярске. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки.

Наша землячка соревновалась в категории U-16. В турнире по слалому ей удалось завоевать бронзовую медаль. Виктория отстала от победительницы на 0,33 секунды.

На соревнованиях Виктория Владыко выполнила норматив кандидата в мастера спорта. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde