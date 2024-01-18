На Кургане состоялось первенство Карелии по лыжным гонкам

16 и 17 января на Кургане прошел чемпионат республики по лыжным гонкам. Категорий участников было много - юниоры и юниорки, юноши и девушки, мужчины и женщины. А дистанции, в зависимости от возраста участника, составляли от трех до пятнадцати километров.





"Цель этого спортивного мероприятия - не только популяризация лыжного спорта, но и отбор тех, кто будет представлять нашу республику на чемпионате северо-западного федерального округа, а потом и на всероссийских соревнованиях. А также формирование сборной команды республики,"

- рассказал главный тренер сборной Карелии по лыжным гонкам Виталий Лужанский.

Участники стартовали в порядке следования номеров, по одному, с интервалом в 15 секунд. А вот финишировали уже не по порядку, а в зависимости от личного мастерства и подготовки каждого из спортсменов. Многие настолько выкладывались на трассе, что на финише попросту падали, пытаясь отдышаться.

Вставать им помогали волонтеры, а поблизости дежурила медслужба на случай непредвиденных ситуаций. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".