Автобус команды «СКА-Карелия» обстреляли после выездной победы

Автобус хоккейной команды «СКА-Карелия» обстреляли в подмосковной Балашихе после игры, состоявшейся 16 января. Об этом сообщает пресс-служба карельского клуба.

Напомним, накануне «армейцы» со счетом 4:1 обыграли на выезде местных «Русских Витязей». Игра прошла на стадионе «Балашиха Арена».

После матча команда направлялась на автобусе в Кондопогу. В районе шоссе Энтузиастов в Балашихе к автобусу приблизился некий автомобиль. Из него было совершено несколько выстрелов в сторону кабины водителя. После этого автомобиль скрылся.

Водитель, хоккеисты и сотрудники клуба не пострадали. Обстоятельства инцидента изучают правоохранительные органы. // Фото: «СКА-Карелия»