17 января 2024, 18:16
Автобус команды «СКА-Карелия» обстреляли после выездной победы
Пресс-служба «армейцев» сообщила о неприятном инциденте в Балашихе
Автобус хоккейной команды «СКА-Карелия» обстреляли в подмосковной Балашихе после игры, состоявшейся 16 января. Об этом сообщает пресс-служба карельского клуба.
Напомним, накануне «армейцы» со счетом 4:1 обыграли на выезде местных «Русских Витязей». Игра прошла на стадионе «Балашиха Арена».
После матча команда направлялась на автобусе в Кондопогу. В районе шоссе Энтузиастов в Балашихе к автобусу приблизился некий автомобиль. Из него было совершено несколько выстрелов в сторону кабины водителя. После этого автомобиль скрылся.
Водитель, хоккеисты и сотрудники клуба не пострадали. Обстоятельства инцидента изучают правоохранительные органы. // Фото: «СКА-Карелия»