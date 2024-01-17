С пьяного водителя взыскали почти 2 миллиона рублей в Петрозаводске

В Петрозаводском городском суде вынесен приговор 46-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в езде без прав и повторном управлении транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба суда.

По данным источника, в конце 2022 года горожанин несколько раз попадался сотрудникам полиции во время управления транспортом в нетрезвом виде.

«Учитывая общественную опасностью совершенных деяний, суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 6 месяцев»,

- говорится в сообщении суда.

Кроме того, автомобиль Toyota Camry, который рассматривался в деле в качестве орудия преступления, по закону должен быть конфискован. Однако на момент рассмотрения дела подсудимый продал его, поэтому суд взыскал с мужчины более 1,8 миллиона рублей - сумму, соответствующую стоимости машины. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter