Женщина госпитализирована после жесткого ДТП в Приладожье

Сегодня днем в Приладожье произошло жесткое ДТП. В аварии пострадала женщина, сообщает паблик пожарно-спасательной части №38.

Сигнал о происшествии на дороге к поселку Лавиярви Сортавальского района поступил на пульт дежурного в 12:52. Прибывшие к месту ЧП спасатели выяснили, что произошло столкновение грузовика «Вольво» и легкового автомобиля «Рено Логан».

В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено». Женщина была госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ. // Фото пожарно-спасательной части №38