17 января 2024, 16:33
Женщина госпитализирована после жесткого ДТП в Приладожье
Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Сортавальском районе
Сегодня днем в Приладожье произошло жесткое ДТП. В аварии пострадала женщина, сообщает паблик пожарно-спасательной части №38.
Сигнал о происшествии на дороге к поселку Лавиярви Сортавальского района поступил на пульт дежурного в 12:52. Прибывшие к месту ЧП спасатели выяснили, что произошло столкновение грузовика «Вольво» и легкового автомобиля «Рено Логан».
В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено». Женщина была госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ. // Фото пожарно-спасательной части №38