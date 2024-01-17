Жительницу Карелии пытались убить в собственной квартире

В Сегеже вынесен приговор 44-летнему местному жителю. Его обвиняли в покушении на убийство знакомой, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в один из дней обвиняемый, будучи пьяным, пришел в гости к своей знакомой. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Гость пообещал убить подругу, несколько раз ударил ее по голове, а затем нанес удар ножом в шею.

Женщина активно сопротивлялась. Ей удалось спастись благодаря тому, что в это время в квартиру зашел другой ее знакомый, который прогнал нападавшего и вызвал скорую.

Суд назначил сегежанину наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Lilartsy