Запись с камеры пролила свет на аварию с самосвалом на Лесном

Запись с камеры наблюдения пролила свет на обстоятельства аварии с самосвалом, лежавшим на боку на Лесном проспекте. Ролик опубликовали пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла сегодня в 06:40 в районе «зебры». В кадре видно, что два автомобиля замедляются и останавливаются перед пешеходным переходом, в свете фар видна и фигура переходящего дорогу.

Судя по всему, водитель самосвала, чтобы избежать столкновения с остановившимся автомобилем, взял левее и упал на бок на разделительный газон. Грузовик завалился буквально в нескольких метрах от человека. // фото читателя «Петрозаводск говорит»