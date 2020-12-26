Количество зараженных Covid-19 в России превысило три миллиона человек

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 29 258 человек. Умерли 567 пациентов. Выздоровели 28 185 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших в Москве - 7480. В Санкт-Петербурге их 3755, в Архангельской области - 371, в Мурманской области - 273, в Ленинградской области - 230.

Всего с начала пандемии в нашей стране выявлены 3 021 964 случая заражения. Скончались 54 226 человек, выздоровели 2 426 439 человек. Фото townsquare.media