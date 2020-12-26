Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации пожилых людей

Вакцина «Спутник V» прошла испытания и одобрена для людей старшего возраста. Она подтвердила свою эффективность и безопасность, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность,

- рассказал министр.

Напомним, в Карелии уже началась вакцинация медицинских и социальных работников, а также учителей. В начале следующего года в республику должны поступить более 31 тысячи доз вакцины. После этого прививать начнут и людей не из зоны риска. Фото astrakhanfm.ru