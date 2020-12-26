26 декабря 2020, 10:39
Россия

Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации пожилых людей

Михаил Мурашко заявил, что экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины

Вакцина «Спутник V» прошла испытания и одобрена для людей старшего возраста. Она подтвердила свою эффективность и безопасность, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность,

- рассказал министр.

Напомним, в Карелии уже началась вакцинация медицинских и социальных работников, а также учителей. В начале следующего года в республику должны поступить более 31 тысячи доз вакцины. После этого прививать начнут и людей не из зоны риска. Фото astrakhanfm.ru

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Метки: 
коронавирус
пандемия
Минздрав РФ
Михаил Мурашко
«Спутник V»
вакцинация