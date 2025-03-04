Когда «Управдом» – не друг человека

Текст, фото: Алина Гапеева

Часть фасада трехэтажного дома № 19 по улице Совхозной в Пряже обрушилась в 2024 году прямо на придомовую территорию, где могли бы быть люди. Сейчас находиться рядом с постройкой опасно для жизни. К тому же жить в доме стало неуютно: в угловых квартирах поселились холод и сырость.

Кирпичепад

В марте позапрошлого года несколько десятков облицовочных кирпичей рухнули с высоты вниз, обломки разлетелись на метры по грядкам хозяек. Их огородные работы должны были начаться спустя пару месяцев, поэтому, к счастью, никто не пострадал. Обрушение сопровождалось ужасным грохотом, который переполошил вечером жильцов. А через полгода не смог противостоять силе земного притяжения еще один ряд кирпичной кладки, только с другого угла. Жильцы злополучного дома хорошо запомнили, что первый «кирпичепад» наблюдался 17 марта, а второй – 10 октября 2024 года. Остатки кирпичей держатся на честном слове и вот-вот тоже свалятся вниз.

Теперь жильцам угловых квартир не надо выходить на улицу, чтобы знать, с какой стороны дует ветер. Татьяна Архипова показала те места в квартире, где стены стали тоньше. Из углов кухни и большой комнаты дует. Женщина рассказала, что недавно ей пришлось сделать непредвиденный ремонт. Она утеплила квартиру изнутри теплоизоляционным материалом и оклеила стены обоями, чтобы скрыть заплатки.

Собственники жилых помещений дома № 19 по улице Совхозной обратились в ТСЖ «Управдом» с просьбой отремонтировать здание. Предварительно на общем собрании 50 человек (это почти 60 процентов общего числа членов товарищества многоквартирного дома) утвердили план ремонтных работ на 2024 год. Свои средства люди планировали направить на ремонт и утепление углов трехэтажки после обрушения и на замену розлива на системе горячего и холодного водоснабжения в подвале.

Дом построен в 1990 году. Относительно молодое здание не считается аварийным или ветхим. В 2010 году жильцы решили перейти на совместное управление общим имуществом дома и создали свой ТСЖ «Управдом». За состоянием стен, чердака, крыши, подвала и всего, что не относится к квартирам, люди должны следить сообща. По закону деньги, которые собственники вносят на спецсчет для проведения капремонта, могут расходоваться в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ только на капитальные работы, определенные собственниками.

Председатель ТСЖ Елена Николаевна Игнатьева предложила жильцам дома на согласование план работ, куда вошли предполагаемые расходы на строительные материалы и оплату работ исполнителей. Например, планировалось привлечь автовышку на 8 часов, стоимость эксплуатации которой оценивается в 2000 рублей в час. В итоге расчетная сумма составила 82 тысячи 166 рублей.

Волокита

Татьяна Александровна Архипова для собственной уверенности письменно попросила председателя ТСЖ назвать конкретные сроки ремонта.

«Ваше заявление от 16.12. 2024 было перенаправлено в подрядную организацию для принятия решения по выполнению данного вида работ. Со слов подрядчика, выполнение работ по утеплению углов дома в декабре не представляется возможным по независящим от них причинам. На сегодняшний день руководитель подрядной организации заверил, что в период с 20.01 по 24.01. 2025 года работы по утеплению углов будут выполнены»,

— сообщила председатель правления «Управдом» Игнатьева.

В 2024 году никаких строительных движений люди так и не дождались. В январе 2025 года рабочие привезли мешки с цементом, кирпичи.

«Наляпали кое-как семь рядов кирпичей, погрузили цемент в машину – и больше я их не видела»,

— жалуется женщина.

Татьяна Архипова не теряла надежды увидеть продолжение работы по ремонту фасада здания, поэтому все время держала руку на пульсе: звонила подрядчикам, ходила в «Управдом». В ТСЖ очередной раз ее заверили, что 8-9 февраля ремонт точно будет продолжен. А не тут-то было. Оказывается, бухгалтер ТСЖ находится в отгулах.

«Придет – решим денежный вопрос», — был приготовлен очередной «завтрак» надоедливому члену товарищества.

В назначенные дни так никто и не приехал. Татьяна Александровна еще раз решила сходить к Игнатьевой и поинтересоваться, в чем же на этот раз дело? Ответ управдома Игнатьевой ее обескуражил.

«Глядя в глаза и очень вежливым тоном сказала: «Денег нет. Ну, нет совсем». Это был удар под дых. Разве может так быть? Ведь конкретные сроки ремонта были названы ранее. Председатель ТСЖ не могла не знать того, что общий кошелек членов товарищества пуст»,

— недоумевает Татьяна.

Недавно жителей многоквартирного дома ждала еще одна неприятная новость. Оказывается, срок полномочий председателя правления Елены Николаевны Игнатьевой истекает 5 апреля 2025 года, и людям предложено внести на рассмотрение новую кандидатуру на эту должность. Плательщики уверены, что за это время «управдом» не успеет выполнить свое обещание. А это значит, что им придется жить в доме с падающими кирпичами и со сквозняком в квартирах.

Татьяна Архипова пояснила, что является добросовестным плательщиком, и призналась, что впервые ей пришлось жаловаться, чтобы добиться справедливости. На протяжении года председатель ТСЖ вкусно кормила жильцов дома «завтраками» и обещаниями. Люди верили и словам, и бумагам, а только воз и ныне там. Их возмущает, что бесконечная волокита может привести к тому, что затраты на ремонт понадобятся более внушительные, чем сейчас.

По закону обязанность собственников квартир — следить за общим имуществом многоквартирного дома, и ТСЖ было создано именно с этой целью.