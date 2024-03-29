Книгу за 6,7 миллиона из библиотеки Карелии украла психически больная

Петрозаводчанка украла особо ценную и редкую книгу в Национальной библиотеке Карелии. В результате имеющее особую культурную и историческую ценность издание было испорчено, сообщили в прокуратуре республики.

Стоимость «Избранного» Бориса Пастернака превышает 6,7 миллиона рублей, инцидент произошел в 2022 году летом. Воровку на следующий же день нашли и задержали, она пыталась уехать из Сегежи на автобусе в Москву.

Книгу изъяли и вернули в библиотеку, возбудили уголовное дело. Однако когда его стали расследовать, оказалось, что у похитительницы раритета психическое расстройство.

Поэтому 37-летнюю фигурантку суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику. // фото: freepik.com