Житель Карелии получил ножевое ранение из-за споров о музыке

В полицию Медвежьегорского района обратились сотрудники медучреждения. К ним поступил пациент с ножевым ранением спины. Участковый выяснил, что произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что в мартовский день в одном из поселков в квартире собрались родственники. Их общение сопровождалось застольем. В процессе вечеринки 41-летняя женщина включила музыку, а муж ее сестры в это время отправился спать. Не сумев уснуть из-за грохота музыки, мужчина вернулся к компании и забрал колонку. Такой обиды его родственница не стерпела и ударила собутыльника ножом в спину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нанесении легкого вреда здоровью. Подозреваемой грозит до двух лет колонии. // Фото: unsplash.com / Octavian Dan