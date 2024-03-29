Опубликованы кадры с места мощного пожара в Карелии

Опубликованы фотографии с места мощного пожара, произошедшего поздним вечером 27 марта в Костомукше. Снимки появились в паблике второго пожарно-спасательного отряда.

Напомним, огонь вспыхнул в одном из гаражей в городе горняков ближе к полуночи. На место выезжали три единицы техники и девять специалистов. Борьба с огнем заняла больше часа.

Судя по опубликованным кадрам, строение и находящееся в нем имущество серьезно пострадали. // Фото: vk.com/mchskostomuksha