Клип карельской группы попал в программу кинофестиваля в Нью-Йорке

Клип карельской группы Ilmu на песню Igäine unohtus («Вечное забвение») попал в число участников нью-йоркского кинофестиваля MEIHODO в категории «Лучшее музыкальное видео». Об этом сообщает страница городского дома культуры Петрозаводска.

Общий призовой фонд фестиваля превышает 100 тысяч долларов. Организаторы получили несколько тысяч заявок со всего мира и отобрали лучшие работы, в число которых попал и клип, снятый нашими земляками.

В этом году в жюри фестиваля вошли двукратный обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас и композитор Тань Дунь, получивший «Оскар» за музыку к фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Церемония награждения победителей пройдет 22 февраля.