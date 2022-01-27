«Всю нашу маленькую жизнь» покажут на сцене театра в Петрозаводске

28 и 29 января в театре драмы «Творческая мастерская» премьера, в которой заняты молодые актеры. Спектакль «Вся наша маленькая жизнь» (16+) поставил известный петербургский режиссер Борис Цейтлин.

Герои постановки — воспитанники странной школы-интерната, которые с раннего детства знают, что их жизнь им не принадлежит. Детей содержат в тепличных условиях, об их здоровье пекутся с маниакальным пристрастием, их творческие способности — предмет особой заботы педагогов. Но появление этих детей окутано тайной, а смысл их существования — в загадочном служении, о котором не принято говорить открыто.

Борис Цейтлин определил жанр спектакля как альтернативную фантастику — изображение реальности, «которая могла бы быть, если бы история в один из переломных моментов пошла по другому пути». Но, как заметил на предпремьерной пресс-конференции директор театра Александр Побережный-Береговский, эта альтернативная фантастика превратилась уже во «не вполне альтернативную реальность». Спектакль создан по оригинальной пьесе Ольги Цейтлин.

По признанию директора, он долго не был уверен, что нынешняя премьера состоится: это и ковидные ограничения, и сама постановка с использованием мультимедиа. Театру пришлось

закупать оборудование, что в условиях «Творческой мастерской» очень сложно, а спектакль требует именно такого решения.

Александр Побережный-Береговский рассказал журналистам, что эта работа заняла около семи месяцев. В постановке заняты молодые актеры, выпускники театральных училищ из Саратова, Ярославля, Санкт-Петербурга, которых он пригласил. Как сказал директор, он «не разочарован теми, кто попал в труппу, дай бог, чтобы у них сложилось и дальше пошло».

В пресс-конференции участвовали и молодые актеры.

«Мы уже два года в театре, и на протяжении двух лет мы очень много слышали о режиссере Борисе Цейтлине, он давно собирался к нам приехать, – рассказал выпускник Саратовского театрального института Руслан Арифуллин. – Если не ошибаюсь, это уже шестой его спектакль, и каждый – большое событие и в городе, и в театре. Я думаю, что нам очень повезло быть причастными к этой постановке. Мы много работали, и я надеюсь, что зрители, когда увидят этот спектакль, что-то пересмотрят в своей жизни и что-то для себя усвоят, потому что в нем говорится об очень важных и серьезных вещах – о жизни, о любви, дружбе, смерти и о времени, о том, что нужно ценить время, это – самое главное». (фото vk.com)