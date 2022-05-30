Клиника "ГлазЦентр" проводит специальную акцию для жителей Карелии

В наше время, при наличии множества негативных факторов, влияющих на здоровье (экология, стрессы, хронические заболевания) проверять зрение необходимо каждый год. Даже при отсутствии жалоб не стоит отказываться от посещения офтальмолога, так как это поможет выявить множество заболеваний, протекающих бессимптомно, которые могут сильно навредить вашему зрению, вплоть до полной слепоты.

Первичный визит к врачу-офтальмологу поможет выявить патологии, если таковые есть. Для составления полной картины о состоянии здоровья ваших глаз врач проведет диагностику зрения. Комплексное обследование выявит ранние признаки заболеваний для возможности их своевременного лечения.

В клинике «ГлазЦентр» на современном оборудовании по доступным ценам оказывают широкий спектр услуг. Это и лазерная коррекция зрения; и лечение катаракты; и лазерная хирургия, услуги по детской офтальмологии, подбор ночных линз и прочие…

Для жителей Карелии клиника проводит специальную акцию - стоимость лазерной коррекции зрения методом LASIK всего 19500 рублей за оба глаза.

Что же такое операция LASIK?

Полное название процедуры — Laser Assisted in Situ Keratomileusis или просто лазерный кератомилез.

Данный способ коррекции дефектов зрения создан еще в 80-х годах XX века в США. Первая операция LASIK была успешно проведена в 1987 году. Сегодня она является достаточно востребованной, потому что стала доступна многим. Этот метод восстановления зрения проводится с помощью особого эксимерного лазера, который способен создавать сильное ультрафиолетовое излучение, оказывающее воздействие на роговицу и исправляя ее форму.

Сама процедура проходит быстро, не требует длительной подготовки, кроме тщательного обследования, так как показания и противопоказания к операции зависят от возраста и состояния здоровья пациента. .Лазерная коррекция зрения по методу LASIK назначается при следующих патологиях зрения:

- астигматизм, при котором человек видит изображение размытым и поэтому постоянно щурит глаза;

- дальнозоркость / гиперметропия, проявляющаяся в плохом зрении на близкой дистанции;

- близорукость / миопия — самый распространенный дефект рефракции, при котором человек плохо видит вдаль.

На лазерную коррекцию обычно соглашаются из-за непереносимости очков и контактных линз, а также из-за отсутствия желания или возможности их носить. Так, в очках сложно представить себе спасателя или, например, спортсмена. Лазерная коррекция становится для многих людей прекрасной возможностью заниматься любимым делом, несмотря на проблемы со зрением. Операция LASIK позволяет на длительное время избавиться от очков и линз.

Узнать подробности и записаться на лазерную коррекцию зрения можно по телефонам: 8(800)70-70-616, 8(812)454-57-75, на сайте и в социальных сетях .

Клиника «ГлазЦентр» находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 108.

Акция действует с 1 июня по 31 августа 2022 года.

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