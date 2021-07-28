Климатолог предсказал затопление Санкт-Петербурга и Архангельска

Глобальное потепление и подъем уровня мирового океана в следующем столетии угрожает двум российским городам. В частности, Петербургу и Архангельску. Такое мнение высказал в беседе с Ura.news директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Проблема подъема мирового океана - это проблема 22 века. По худшим оценкам, подъем может быть три-пять метров. Тогда это будет проблема многих. И Для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?»

- задается вопросом климатолог.

Между тем научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предполагает, что проблемы можно решить, если предпринять усилия по сокращению выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением. Карнаухов добавил, что в двух регионах России наводнения стали частыми: «Это Северный Кавказ и Дальний Восток». По словам эксперта, на юге России и Кавказе море дает много осадков, также влияет расположение гор. На Дальнем Востоке же произошло смещение муссонных дождей. (фото Алексей Даничев, ria.ru)