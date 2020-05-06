Клещи покусали сорок детей в Карелии

С 12 марта Роспотребнадзор Карелии ведет учет укусов клещей в Карелии и на 6 мая в республике зафиксировано 83 укуса, причем чуть менее половины из них, а именно 40 – это случаи укусов детей. Информация об этом размещена на официальном портале ведомства.

Территории, где зафиксированы укусы обширна, помимо Петрозаводска, включает в себя Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский , Пудожский, Сортавальский, Сегежский районы.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проводится исследование клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций, в 21,8% выделен возбудитель КБ (клещевого боррелиоза), в 4,0%– возбудитель МЭЧ (моноцитарного эрлихиоза человека)»,

- уточняют в ведомстве.