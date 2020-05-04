Большинство турбаз на юге Карелии не соблюдают режим изоляции

Управление по туризму РК совместно с правоохранительными органами и администрацией Сортавальского района 2 и 3 мая проверило 12 коллективных средств размещения в Лахденпохском и Сортавальском районах на предмет соблюдения требований и ограничений, установленных распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, сообщает минэкономразвития Карелии.

В ходе проверки было установлено, что четыре объекта из двенадцати оказались закрытыми до 1 июня.

А вот из восьми продолжающих работать средств размещения, на шести объектах выявлено несоблюдение требований, установленных указанным распоряжением.

Как пишет министерство, по результатам проверок решается вопрос о возбуждении административного производства. Также материалы направлены в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия для рассмотрения и принятия процессуального решения.

Напомним, Глава Карелии призвал жителей сообщать обо всех нарушениях режима по телефонам горячей линии, работающей в каждом районе Карелии.