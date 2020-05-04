04 мая 2020, 11:04
Кемь завалена мусорными кучами
Жительница города разместила в соцсетях фотографии ужасающих свалок
Жительница Кеми Диана Горяйнова разместила в паблике «Общественный контроль г. Кемь» фотографии одной из улиц города, буквально заваленной мусором.
Женщина не понимает, как такое возможно, когда люди оплачивают вывоз мусора и говорит, что такая напасать хуже коронавируса.
«Это наша Кемь, исторический город, в котором живут люди, оплачивающие счета за вывоз ТКО, техническое обслуживание домов. Коронавирус не самая страшная напасть, с короткой могут столкнуться жители Кеми. Антисанитария по ул. Калинина куда страшнее будет ....»,
- пишет женщина.
Между тем, ситуацию с мусором в городе 24 апреля прокомментировал на своей странице в соцсетях Глава Администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров.