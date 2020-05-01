В городе Сортавала началось благоустройство набережной

В городе Сортавала в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» началось благоустройство набережной на улице Ленина. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

На фоне залива Ляппяярви планируется установить летний парковый павильон, амфитеатр с террасами, оборудовать причал для маломерных судов, детскую площадку, провести освещение, высадить деревья и кустарники.

Кроме того, на набережной появятся прогулочные дорожки и зоны отдыха. Предусмотрена автостоянка на 24 места. Работы ведутся по графику, в настоящее время подрядчик возводит летний парковый павильон.

Проект благоустройства набережной победил в 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию из федерального бюджета городу выделены 54 миллиона рублей.