Кислородную станцию установили в паллиативном центре Петрозаводска

В больших коронавирусных стационарах республики работают кислородные станции, которые обеспечивают их кислородом. Теперь такое оборудование есть и в паллиативном центре, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Стационарную станцию «Провита-400» поставили недавно, сейчас идут пуско-наладочные работы, которые закончатся совсем скоро.

Кислородная станция имеет производительность 420 литров в минуту. То есть она вырабатывает100 баллонов медицинского газа в сутки.

По словам Охлопкова, еще две такие станции установят в Петрозаводске в этом году. // Фото: источник