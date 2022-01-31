31 января 2022, 17:02
Кислородную станцию установили в паллиативном центре Петрозаводска
В текущем году в карельской столице появятся еще две станции по выработке кислорода
В больших коронавирусных стационарах республики работают кислородные станции, которые обеспечивают их кислородом. Теперь такое оборудование есть и в паллиативном центре, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Стационарную станцию «Провита-400» поставили недавно, сейчас идут пуско-наладочные работы, которые закончатся совсем скоро.
Кислородная станция имеет производительность 420 литров в минуту. То есть она вырабатывает100 баллонов медицинского газа в сутки.
По словам Охлопкова, еще две такие станции установят в Петрозаводске в этом году. // Фото: источник