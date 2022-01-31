Припаркованные машины мешают коммунальщикам устранить аварию на сетях

Пять автомобилей, припаркованных на Первомайском проспекте, мешают специалистам подобраться к повреждению на водопроводе.

Работы в районе Первомайского проспекта, 61, запланированы на вторник, 1 февраля. Сейчас в столице Карелии пытаются установить владельцев автомобилей «Ниссан», «Волга», «Нива», «Шкода» и фургона «Газель». Их просят переставить свои машины в другое место.

«Завтра АО «ПКС – Водоканал» планирует провести работы по устранению повреждения на водопроводе в районе пр. Первомайский, 61. На месте работы припаркованы автомашины. Убедительная просьба ко всем, кто знает владельцев, обратиться к ним с просьбой переставить автомобили», - сообщается в паблике ЕДДС. (фото vk.com)