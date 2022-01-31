В Петрозаводске убирают новогодние елки

В Петрозаводске начали убирать новогодние ели. ООО «КарелСтройУправление» утром в понедельник убрал искусственную ель на набережной в створе проспекта Ленина, сообщили в мэрии.

До середины февраля подрядчику нужно успеть убрать новогодние деревья. Отметим, что всего в конце 2021 года в столице Карелии было установлено 15 деревьев.

Часть фотозон и световых фигур, которые были установлены к праздникам, установят на Онежской набережной для создания праздничной атмосферы на международном фестивале ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». (фото пресс-центр администрации города)