Кемпинг Дмитрия Нагиева в Лахденпохском районе Карелии ликвидируется

Стало известно, что начался процесс ликвидации ООО «Соул Кэмп», совладельцем которого является шоумен Дмитрий Нагиев, сообщает интернет-издание 47news.

Фирма занималась глэмпингом в Карелии. Гламурный палаточный лагерь был обустроен на берегу лесного озера Пайкъярви в Лахденпохском районе. На территории кемпинга с люкс-шатрами из натурального хлопка, предлагались разнообразные виды одыха, был обустроен специальный шатёр для занятия йогой.

Владельцами ликвидируемого ООО являлись трое: Дмитрий Нагиев — 20%, Софья Сердюк — 40%, Юлия Мельникова — 40%.

Сын шоумена, актёр Кирилл Нагиев также занимался развитием лагеря «Соул Кэмп». В лагере он встречал гостей и приглашал их в лично построенную баню.

О причинах такого решения не сообщается. На сайте базы отдыха опубликован анонс о встрече в будущем сезоне, но номер бронирования отдыха не отвечает.

Фото с сайта 47news.ru