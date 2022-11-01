Каждый третий россиянин сделал прививку от гриппа

В России прививку от гриппа сделали более 45 миллионов человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, вакцинация проводится во всех регионах страны.

В сообщении Роспотребнадзора говорится о том, что сейчас в стране люди, в основном, заражаются респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), реже - вирусом гриппа A (H1N1, H3N2), B. В стране также снижается заболеваемость ОРВИ. Фото: unsplash.com