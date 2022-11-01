Южные аэропорты останутся закрытыми до 9 ноября

Росавиация продлила до 9 ноября ограничения на полеты в аэропорты юга и центра европейской части страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Запрет на полеты продолжает действовать в отношении 11 воздушных гаваней. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчикам советуют пользоваться аэропортами Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод. Фото: unsplash.com