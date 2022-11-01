01 ноября 2022, 08:55
Девочка выпала из окна в Красноярском крае и выжила
Выясняются обстоятельства происшествия с ребенком в городе Лесосибирск
В городе Лесосибирск в Красноярском крае 11-летняя девочка выпала из окна и выжила. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Уточняется, что ребенок выпал из окна, когда находился в гостях у старшей 20-летней сестры. С травмами различной степени тяжести девочка была доставлена в больницу.
Известно, что на учете семья девочки не состоит. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: unsplash.com