01 ноября 2022, 08:55
Россия

Девочка выпала из окна в Красноярском крае и выжила

Выясняются обстоятельства происшествия с ребенком в городе Лесосибирск

В городе Лесосибирск в Красноярском крае 11-летняя девочка выпала из окна и выжила. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что ребенок выпал из окна, когда находился в гостях у старшей 20-летней сестры. С травмами различной степени тяжести девочка была доставлена в больницу.

Известно, что на учете семья девочки не состоит. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: unsplash.com

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Красноярский край
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