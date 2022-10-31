Туристам подсказали, как платить за рубежом заблокированными картами

Туроператоры придумали, как обойти санкции. Лайфхаком поделились в «Ассоциации туроператоров» (АТОР).

Путешественникам подсказали, как можно расплачиваться за границей российскими картами, картой «Мир» и Visa, Mastercard. Компания Anex Tour внедрила для российских путешественников онлайн-оплату экскурсий в Турции и ОАЭ через приложение «Сбербанк Онлайн» или в личном кабинете на сайте туроператора. Для этого путешественникам нужно обратиться к гиду компании.

«Гид бронирует экскурсию и заводит соответствующую заявку, а далее высылает туристу смс на контактный номер телефона или e-mail – со ссылкой на онлайн-оплату и номером заявки, паролем и логином для входа в личный кабинет туриста»,

- разъяснили алгоритм в АТОР. Держатели карт Сбербанка могут оплатить экскурсию по этой ссылке в личном кабинете приложения банка, выбрав в качестве получателя платежа ANEX Tour и введя номер заявки.

Тем, кому удобно платить с карт других российских банков, могут это сделать в личном кабинете на сайте ANEX Tour. Логин и пароль для входа в личный кабинет также направляют гостю в личном сообщении.

Обработка платежа в первом и втором случаях проходит на территории России. После получения денег в рублях туроператор сам рассчитывается с турецкими фирмами - поставщиками экскурсий.

Ранее сообщалось, что несколько крупных банков рассматривают вариант установки своих платежных POS-терминалов в ряде дружественных стран для приема карт «Мир». (фото unsplash.com, Stephen Phillips)