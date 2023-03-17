Каждый может иметь собственный петроглиф

Петроглиф – это наскальное изображение. Слово образовано из «петро» (камень) и «глиф» (резьба). В Карелии с древних времен и до сегодняшнего дня высекают петроглифы.

Есть в Карелии уникальный скульптор - Сергей Гапанович. Он придумал, как заполнить гладкие скалы, образованные после строительства дороги Кола. Скалы взорвали, а поверхность, уже «загрунтованная», подсказала художнику, что это ведь настоящее полотно. И Сергей стал на скалах высекать зайцев, да не просто зайцев, а зайцев с инвентарными номерами и с настоящими сертификатами. И теперь каждый желающий в Карелии может иметь свой собственный петроглиф.

И хоть изображение зайца не представляет никакой художественной ценности, но идея художника, работающего в парадигме «Карелия – скала – личный петроглиф», уже концептуальна и сразу превращает его деятельность в направление искусства. (Видео)