Красоты Карелии изобразили в акварели

17 марта в 16:00 в Музее изобразительных искусств откроется персональная выставка Владимира Лобанова «Карелия акварельная» (0+).



На выставке художника и дизайнера представлено более 50 работ, созданных за последнее десятилетие.

Лобанов много путешествует с палаткой, байдаркой и этюдником по диким местам и уединенным селениям Карелии, находит вдохновение в просторах Севера, суровости скал, зеркальной глади озер. В его работах гармонично сочетаются цвет и свет, а северный пейзаж предстает многоликим и прекрасным.

Художник изображает окрестности Онежского озера, обжитые и неприступные берега, острова Заонежья, побережье Белого моря и шхеры Ладоги, гору Воттоваара.

Экспозиция будет открыта до 23 апреля. // фото пресс-службы министерства культуры РК